Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Schnellrestaurant

Ahaus (ots)

Die langen Öffnungszeiten eines Schnellrestaurants reichten Unbekannten mutmaßlich nicht aus. Sie brachen in den Betrieb an der Heeker Straße ein, kurz nachdem der letzte Mitarbeiter am Montagmorgen gegangen war. Ob die Täter Beute machten ist unklar. Der Alarm hatte gegen 02.35 Uhr zu einem Polizeieinsatz geführt. Die Einbrecher hatte aber vor dem Eintreffen der Sicherheitskräfte das Weite gesucht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell