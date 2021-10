Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Fahrradfahrerin leicht verletzt

Autofahrer gesucht

Raesfeld (ots)

Am Samstag befuhr eine 27 Jahre alte Fahrradfahrerin aus Raesfeld gegen 14.50 Uhr die Straße Friedholt in Richtung Schermbecker Straße. An der Einmündung Dechant-Karthaus-Straße, so die 27-Jährige, sei ihr die Vorfahrt durch einen Pkw genommen worden, so dass sie stark abbremsen musste. Es kam zu keinem Zusammenstoß, die Radfahrerin erlitt aber infolge des Bremsmanövers leichte Verletzungen. Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen Hyundai - im Kennzeichen befanden sich die Buchstaben A und H sowie die Zahlen 1 und 5. Der Fahrer bzw. die Fahrerin kann nicht beschrieben werden. Er oder sie sowie Hinweisgeber werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000 zu wenden.

