Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Radlader gestohlen

Schöppingen (ots)

In der Zeit von Montag, 08.00 Uhr, bis Freitag, 16 Uhr, wurde ein Radlader gestohlen, der auf einem Baustellengelände an der Hauptstraße in Schöppingen stand. Es handelt sich um ein gelbes Fahrzeug der Marke Kramer. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

