Polizei Gütersloh

POL-GT: Feuer am Fuchsweg

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Mittwoch (10.03., 01.05 Uhr) meldeten Anwohner Feuer in einer Gemeinschaftsunterkunft am Fuchsweg. Als die Feuerwehr und die Polizei am Einsatzort eintrafen, waren die Bewohner der Unterkunft bereits außerhalb des Hauses.

Durch die Feuerwehr konnte das Feuer, welches in der Küche des Hauses ausgebrochen ist, zeitnah gelöscht werden. Durch das Feuer ist kein Gebäudeschaden entstanden.

Die Brandursachenermittler der Kreispolizeibehörde Gütersloh haben die Ermittlungen dazu aufgenommen. Genaue Angaben zu der Brandursache können derzeit nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell