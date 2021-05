Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mann zusammengeschlagen und beraubt

Mönchengladbach (ots)

Ein 32-Jähriger wurde am Mittwoch, 19. Mai, gegen 20.15 Uhr Opfer eines Raubs an der Johannesstraße in Hardterbroich-Pesch. Laut Zeugenaussagen schlugen mehrere männliche Personen auf den Mann ein, nutzten dafür auch einen Gürtel, bis dieser auf den Boden fiel. Auch dann sollen sie noch nicht von ihm abgelassen haben, ihm die Jacke entrissen und mit einem Auto in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der Mann erlitt leichte Verletzungen an der Hand. Nach eigenen Angaben soll sich in der Jacke Bargeld im dreistelligen Bereich sowie Drogen befunden haben.

Später auf der Wache des Polizeipräsidiums wurde das Opfer allerdings zum Täter. Nachdem der Mann einen Alkoholtest und weitere Mitarbeit verweigerte, wurde er entlassen und nach draußen begleitet. Als der 32-Jährige zunehmend aggressiver wurde und das Gelände nicht verlassen wollte, nahmen die Beamten ihn zur Verhinderung von möglichen Straftaten in Gewahrsam. Dort leistete er vehementen Widerstand und verletzte die Beamten durch gezielte Tritte und Schläge. Einem Beamten fügte er eine blutige Bisswunde im Oberarm zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Nach ambulantem Aufenthalt konnte er den Dienst wieder aufnehmen. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell