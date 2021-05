Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Gladbach und Eicken - Polizei bittet um Hinweise

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben mutmaßlich in der Nacht zu Dienstag, 18. Mai, an mehreren Tatorten im Innenstadtbereich Einbrüche und Einbruchsversuche in Geschäfts- und Büroräume verübt.

An der Sittardstraße hebelten sie die Tür einer Praxis auf und entwendeten Bargeld; an einer weiteren Praxis an der Sittardstraße misslang ein Einbruchsversuch.

Auch an der Bismarckstraße drangen Einbrecher gewaltsam in Praxisräume ein. Dort wurde ebenfalls Bargeld entwendet.

An der Lüpertzender Straße brachen Unbekannte ein Fenster einer Gaststätte auf und stahlen Geld.

Die Eingänge zu Büroräumen an der Reitbahnstraße sowie zu einem Lokal an der Friedrichstraße hielten Einbruchsversuchen stand.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell