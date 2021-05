Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Hausbewohnerin überrascht Einbrecher

Mönchengladbach (ots)

Nachdem sie durch ein Klirren aufmerksam wurde, ertappte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses auf der Waldhausener Höhe am Dienstag, 18. Mai, zwei Personen, die vermutlich gerade einbrechen wollten. Sie konnten unerkannt flüchten.

Als sie gegen 15.45 Uhr zunächst dumpfe Geräusche hörte, dachte sich die Frau noch nicht viel dabei. Dann allerdings nahm sie das Klirren von Glas wahr und ging in ihr Badezimmer. Dort sah sie die eingeschlagene Scheibe und noch zwei Köpfe, die verschwanden. Die beiden männlichen Personen rannten auf der Rudolfstraße in Richtung des dortigen Supermarktes und flüchteten dann weiter in einen Durchgangsweg zur Waldhausener Höhe. Beschreiben konnte sie die beiden Männer nur als dunkel gekleidet, sehr schlank und dunkelhaarig.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell