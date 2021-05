Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drei E-Bikes gestohlen

Mönchengladbach (ots)

In den vergangenen Tagen haben sich Diebe in den Stadtteilen Am Wasserturm und Eicken in insgesamt drei Fällen an Garagen bzw. einem Hofraum zu schaffen gemacht, um daraus jeweils ein E-Bike zu stehlen.

Gleich zwei der betroffenen Garagen befinden sich an der Marktfeldstraße. Wie sich die Diebe Zugang zu den Garagen verschafft haben, ist noch unklar. Es handelt sich bei den Fahrzeugen um ein beigefarbenes E-Bike des Herstellers "Stella" sowie um ein des Herstellers "Move" (schwarz). Der Tatzeitraum dürfte zwischen Samstag, 15.Mai, 15 Uhr, und Montag, 17.5., 8.15 Uhr liegen.

Aus einem verschlossenen Hofraum an der Eickener Straße stahlen Diebe im selben Zeitraum ein E-Bike der Marke "Fischer". Auch hier ist unklar, wie sie sich Zugang zu dem Raum verschafft hatten.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit einer der Taten in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

