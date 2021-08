Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Vollbrand eines Hauses im Kornitzer Weg - Polizei sucht Zeugen - Pressemeldung Nr. 2

Mannheim-Schönau (ots)

Am Samstagnachmittag geriet im Stadtteil Schönau ein leerstehendes Haus. Gegen 14.30 Uhr bemerkte eine Passantin schwarze Rauchwolken und verständigte Polizei und Feuerwehr. Beim Eintreffen der Feuerwehr und einer Polizeistreife bei dem Anwesen in der Kattowitzer Zeile, Ecke Kornitzer Weg stand der Dachstuhl des Hauses bereits in Vollbrand. Den Brandbekämpfern gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf Nachbarhäuser zu verhindern und den Brand zu löschen. Der Dachstuhl des Hauses brannte vollständig aus, das Anwesen ist einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar. Personen kamen nach derzeitigem Sachstand nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats des Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg bezüglich der Brandursache dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell