POL-MA: Mannheim-Rheinau: Auto während der Fahrt in Brand geraten

Mannheim-Rheinau (ots)

Am frühen Montagmorgen geriet im Stadtteil Rheinau der Mercedes eines 58-jährigen Mannes während der Fahrt in Brand. Der Mann war gegen 4.30 Uhr mit dem Auto in der Stolzeneckstraße unterwegs. Als er in die Madenburgstraße einbog, bemerkte er ein Leuchten im Motorraum. Er setzte seinen Weg zunächst fort, als schließlich jedoch Flammen aus dem Motorraum schlugen und es anfing, stark zu rauchen, stoppte er sein Fahrzeug in einer Kurve, in möglichst weitem Abstand zu anderen Fahrzeugen und Gebäuden und verständigte die Feuerwehr. Beim Eintreffen einer ebenfalls zum Brandort beorderten Polizeistreife stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude und weitere Fahrzeuge verhindern und den Brand rasch löschen. Dennoch wurde ein in der Nähe abgestellter Mini durch die entstehende Hitzeentwicklung an Scheinwerfern und Stoßstange beschädigt. Der Mercedes hingegen brannte vollständig aus. Inwiefern auch der Fahrbahnbelag in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Während der Löscharbeiten war der Brandort weiträumig abgesperrt.

