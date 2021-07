Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte stehlen Wohnwagen in Ihringshausen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel): Der Diebstahl eines Wohnwagens von einem Gelände in Fuldatal-Ihringshausen beschäftigt aktuell die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Unbekannte hatten den Anhänger mit dem Kennzeichen KS-BA 816 vermutlich in der Nacht zum Donnerstag von einem Grundstück in der Dörnbergstraße gestohlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Wohnwagen an ein Fahrzeug angehängt und anschließend weggezogen wurde. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben und Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Fahrzeugs geben können. Das Fehlen des weißen Wohnwagens der Marke Hobby im Wert von rund 15.000 Euro war am gestrigen Donnerstagmorgen, gegen 10 Uhr, aufgefallen. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatten die Täter zunächst mit mitgebrachtem Werkzeug gewaltsam den Bauzaun geöffnet, der das Gelände in der Dörnbergstraße, nahe der Mönchswiese, umfriedet. Anschließend stahlen sie den dort abgestellten Anhänger eines Besitzers aus Kassel. Wann genau die Täter in der Nacht zuschlugen und in welche Richtung sie flüchteten, ist derzeit noch unklar. Die am gestrigen Morgen sofort eingeleitete Fahndung nach dem 15 Jahre alten Wohnwagen mit waagerechten hellblauen, blauen und grauen Streifen an beiden Seiten brachte bislang keinen Erfolg. Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei. Ulrike Schaake Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

