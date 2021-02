Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Alkoholisiertes Kind (16.02.2021)

Schonach (ots)

Ein stark betrunkenes Kind hat die Polizei am Dienstag gegen 15.30 Uhr in der Hauptstraße aufgegriffen. Ein 13-jähriger Junge lag dort vollbetrunken, hatte sich übergeben und war nicht mehr ansprechbar. Ein sofort alarmierter Rettungsdienst brachte den Jungen in eine Klinik. Die Beamten informierten seine Mutter und benachrichtigten auch das Jugendamt über den Vorfall. Wie und wo der Junge an Alkohol geriet, muss die Polizei noch ermitteln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell