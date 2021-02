Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mit "frisiertem" Moped erwischt (16.02.2021)

Hüfingen (ots)

Einen Zweiradfahrer hat die Polizei am Dienstag gegen 18.30 Uhr in der Hohenstraße kontrolliert. Ein 17-jähriger war mit einer Yamaha unterwegs, die offensichtlich zu laut war. Die Polizei fand heraus, dass der junge Mann eine nichtzugelassene Auspuffanlage montiert hatte, bei der er zusätzlich einen Schalldämpfer entfernt hatte. Der Jugendliche gelangte zur Anzeige. Er durfte nicht weiterfahren und muss seine Yamaha wieder in einen verkehrstauglichen Zustand versetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell