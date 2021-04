Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Beamte decken illegales Glücksspiel in Delmenhorst auf

Delmenhorst (ots)

Aufgrund eines anonymen Hinweises deckten Beamte der Polizeiinspektion Delmenhorst am Freitag, 23. April 2021, ein illegales Glücksspiel in einer Privatwohnung in der Schulstraße in Delmenhorst auf.

Zudem entstand bei den Beamten, aufgrund eines szenentypischen Publikumsverkehrs vor Ort, der Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln.

Gegen 20:40 Uhr verließ eine männliche Person das Objekt und entfernte sich mit einem Pkw.

Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle.

Auf Grundlage eines richterlichen Beschlusses wurde anschließend die Person, der Pkw, sowie das betroffene Objekt durchsucht.

Bei dem 24-Jährigen aus der Gemeinde Ganderkesee konnte eine erhebliche Summe Bargeld in szenentypischer Stückelung festgestellt werden.

In der Privatwohnung hielten sich bei Eintreffen der Beamten keine weiteren Personen auf.

In den Räumlichkeiten konnten unter anderem fünf Geldspiel- und weitere Elektrogeräte aufgefunden werden.

Die Geräte wurden beschlagnahmt.

Der Verdacht bezüglich des Handels mit Betäubungsmitteln bestätigte sich derzeit nicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell