Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Einfamilienhaus

Gronau (ots)

Bargeld und Schmuck haben Unbekannte bei einem Wohnungseinbruch in Gronau erbeutet. Durch einen Wintergarten gelangten die Täter in das Innere des Hauses an der Mondstraße, nachdem sie zuvor über einen Zaun in den Garten geklettert waren. Sie durchwühlten das Schlaf- sowie das Wohnzimmer. Zu dem Geschehen kam es zwischen Sonntag, 17.00 Uhr, und Montag, 01.00 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell