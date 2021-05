Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Handyladen // Helm und Arbeitshandschuhe

Lüdenscheid (ots)

Einbruch in Handyladen

Am 02.05.2021, gegen 02:15 Uhr, soll ein 25-jähriger Mann in ein Mobilfunkgeschäft an der Altenaer Straße eingedrungen sein. Er beschädigte die Eingangstür und entwendete ein Handy und Zubehör aus der Auslage. Dabei löste er auch den Alarm aus. Anschließend entfernte er sich der Mann in unbekannte Richtung. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige zunächst nicht angetroffen werden. Gegen 04:51 Uhr meldete sich jedoch eine Mitarbeiterin des Klinikum Lüdenscheid mit dem Hinweis, dass dort eine männliche Person aufgeschlagen sei, die Angaben zu einem Einbruch in ein Handygeschäft an der Altenaer Straße macht. Das Diebesgut führte er zu diesem Zeitpunkt noch mit sich. Der Tatverdächtige ist ohne festen Wohnsitz und wurde vorläufig festgenommen. Bei dem Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. (becks)

Helm und Arbeitshandschuhe

Im Tatzeitraum vom 28.04.2021, 17:00 Uhr, bis 01.05.2021, 17:40 Uhr, drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Garage an der Rahmedestraße in Lüdenscheid ein. Sie durchwühlten sämtliche Ablagen und entwendete einen schwarz/roten Motorradhelm und mehrere Paar Arbeitshandschuhe. Anschließend verließen sie die Örtlichkeit wieder unbemerkt. Sachschaden entstand nicht.

Hinweise an die Polizei Lüdenscheid unter 02351-9099-0. (becks)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell