Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: VW Transporter aufgebrochen

Meinerzhagen (ots)

Bereits am 30.04.2021, zwischen 10:00 Uhr und 12:15 Uhr, entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter Arbeitsgeräte und Schutzausrüstung aus einem geparkten Firmenfahrzeug in Meinerzhagen, Derschlager Straße. Der oder die Täter beschädigten die Schiebetür des VW Transporters und entwendeten aus dem Innenraum Arbeitsgeräte im Werte von mehreren tausend Euro. Zusätzlich entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Meinerzhagen unter 02354-9199-0.(becks)

