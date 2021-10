Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bus nicht gehört

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 39 Jahre alter E-Scooter am Montagmorgen am Bocholter Bahnhof. Der Hamminkelner war gegen 09.50 Uhr auf dem Gehweg der Hindenburgstraße unterwegs und beabsichtigte die Straßenseite zu wechseln. Einen sich nähernden Bus hörte der Rollerfahrer nicht: In beiden Ohren hatte er Musik abspielende Kopfhörer getragen. Ein Blick in Richtung des Busses kam zu spät. Der 54 Jahre alte Busfahrer aus Raesfeld konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell