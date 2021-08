Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Unachtsames Ausparken - 62-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Ladenburg,Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend gegen 18:15 Uhr wollte ein 49-Jähriger mit seinem Fiat in der Kellereigasse rückwärts ausparken. Hierbei übersah er allerdings einen 62-jährigen Fahrradfahrer. Beim Zurücksetzen des PKWs erfasste er diesen mit seinem Fahrzeug. Der Mann stürzte in der Folge auf die Fahrbahn. Glücklicherweise verletzte sich der 62-Jährige nur leicht, sodass eine sofortige notärztliche Versorgung nicht erforderlich war. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 1000 Euro.

Gegen den 49-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

