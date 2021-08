Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung des Deliktfelds "Erschleichen von Leistungen"

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Das Polizeirevier Weinheim führte am Donnerstag, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 19 Uhr zusammen mit der rnv am OEG-Bahnhof in Schriesheim schwerpunktmäßige Kontrollen zur Bekämpfung des Deliktsfelds "Erschleichen von Leistungen" durch. Durch 16 Beamte des Polizeireviers Weinheim sowie 30 Mitarbeiter der rnv wurden die Fahrscheine von 2.339 Fahrgästen kontrolliert. Dabei wurden insgesamt 112 Fahrgäste ohne gültigen Fahrschein angetroffen und sehen nun einer Anzeige wegen Erschleichens von Leistungen entgegen. Das entspricht einer Beanstandungsquote von 4,57 Prozent.

Von polizeilicher Seite wurden die Kontrollen unter ganzheitlichen Gesichtspunkten durchgeführt. Dabei wurden nachfolgende weitere Feststellungen getroffen:

- Eine Anzeige wegen Drogenbesitzes - Eine Anzeige wegen des Verdachts des Drogenhandels - Ein Verstoß gegen das Waffengesetz - Ein Fall der Hehlerei - 2 Personen weigerten sich, ihre Personalien anzugeben, bzw. gaben falsche Personalien an - Eine Person war per Festnahme ausgeschrieben

Bei den Kontrollen fiel gegen 18 Uhr ein 37-jähriger Mann auf, der beim Erkennen der Kontrolle flüchten wollte. Als die Beamten dessen Rucksack durchsuchten, konnten sie rund 15 Gramm Cannabis auffinden. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung wurden weitere 95 Gramm Marihuana, 17 Setzlinge und eine Aufzuchtanlage aufgefunden. Die Drogen und die Setzlinge wurden sichergestellt und die Aufzuchtanlage vernichtet. Gegen den Mann wird nun wegen Drogenbesitzes und des Verdachts des Drogenhandels ermittelt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

