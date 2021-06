Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer verletzt sich bei Sturz

Zeugen gesucht

Wassenberg-Birgelen (ots)

Am vergangenen Freitag (25. Juni), gegen 18.30Uhr, stürzte ein Fahrradfahrer, der auf der Sandstraße in Fahrtrichtung Obere Heide unterwegs war. Laut seiner Angaben wurde er von einem PKW, der ihn überholte, geschnitten und sei daher gestürzt. Die Polizei fragt nun: Haben Zeugen in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht oder den Sturz gesehen? Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

