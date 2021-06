Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 26.06.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten

Geilenkirchen, versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Am 24.06.2021, in der Zeit zwischen 13.15 Uhr und 17.30 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch die Garage in den Gartenbereich eines Einfamilienhauses auf der Gotzenstraße. Den Tätern gelang es nicht, Zutritt zum Haus zu erlangen. Im Garten wurde der Gartenzaun beschädigt.

Heinsberg, Imbisswagen aufgebrochen

In der Nacht von Donnerstag, 24.06.2021, auf Freitag 25.06.2021, drangen unbekannte Täter durch die vordere Luke in den Imbisswagen auf der Industriestraße ein und entwendeten einen leeren Kasseneinsatz.

Übach-Palenberg, versuchter Diebstahl eines Denkmals

Am 25.06.2021 gegen 06.00 Uhr versuchte eine männliche Person ein Denkmal auf der Straße Am Wasserturm zu entwenden, indem er dieses aus der Halterung riss. Der Täter konnte am Tatort angetroffen werden. Das Denkmal wurde durch die Stadt Übach-Palenberg gesichert.

