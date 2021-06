Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus KFZ

Zeugen gesucht

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Eine unbekannte Person drang in einem in einer Einfahrt abgestellten PKW auf der Josef-Stein-Straße ein. Die Person war männlich und trug eine graue Kopfbedeckung und schwarze Handschuhe. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, schwarz-weißen Schuhen und einer lilafarbenen Jacke. Ob aus dem Fahrzeug auch etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Tatzeit lag am frühen Donnerstagmorgen (24. Juni), kurz vor 5 Uhr. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell