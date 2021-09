Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210902-1: Polizei Neuss sucht Eigentümer von aufgefundenen Accessoires

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Gegenstände könnten aus dem Rheinland stammen

Mit Bildern von einem Schmuckkästchen und dessen Inhalt sucht die Polizei Neuss nach dem rechtmäßigen Eigentümer der Gegenstände. Ein Anstecker stammt von der 'Kölner Torwache'. Daher gehen die Ermittler davon aus, dass die am Mittwoch (18. August) aufgefundenen Gegenstände möglicherweise aus einem Einbruch im Rheinland stammen könnten. Bilder und die Pressemitteilung der Polizei Neuss sind unter dem folgenden Link abrufbar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5008867

Ein Spaziergänger hatte das Schmuckkästchen und dessen Inhalt in Neuss an der Floßhafenstraße in der Nähe des Hafenbeckens gefunden. Die Ermittlungen der örtlichen Beamten führten bislang nicht zu dem rechtmäßigen Eigentümer der Gegenstände.

Hinweise zu den gezeigten Schmuckstücken nehmen die Beamten des Kriminalkommissariats 14 der Polizei Neuss unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen. (he)

