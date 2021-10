Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Werkzeug aus Keller gestohlen

Gronau (ots)

Einen Winkelschleifer sowie einen Elektrorasenmäher haben Unbekannte aus einem Gemeinschaftskeller in Gronau gestohlen. Zu der Tat in einem Mehrfamilienhaus an der Konrad-Adenauer-Straße kam es zwischen Sonntag, 20.00 Uhr, und Montag, 17.40 Uhr. Um an die Gerätschaften zu gelangen, hatten die Täter mehrere Verschläge aufgebrochen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat Gronau: Tel. (02562) 9260.

