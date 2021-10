Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogentest schlägt an

Gronau (ots)

Den Verdacht, ein Autofahrer könnte verbotene Substanzen konsumiert haben, bestätigte ein Drogentest. Polizeibeamte hatten in der Nacht zum Dienstag den 33-Jährigen auf der Hermann-Ehlers-Straße in Gronau angehalten. Es folgte eine Blutentnahme in den Räumen der Polizeiwache und die Einleitung eines Verfahrens. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell