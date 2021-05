Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Sozia bei Unfall leicht verletzt (24.05.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine Sozia bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 18 Uhr auf der Bertholdstraße. Ein 17-jähriger Rollerfahrer fuhr mit einer ebenfalls 17-jährigen Sozia auf der Bertholdstraße und wollte auf den linken Fahrsteifen wechseln. Dabei streifte ihn ein nachfolgender 30-jähriger Mercedes Fahrer, wodurch der Zweiradfahrer stürzte. Seine Mitfahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.200 Euro.

