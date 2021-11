Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Graffiti Sprayer auf Friedhof unterwegs

Karlsruhe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben bislang unbekannte Täter mehrere Graffitis auf dem Friedhof in Odenheim angebracht. So wurden durch die Täter eine Sandsteinmauer, eine Betonwand eines Unterstellplatzes und ein Abfallcontainer besprüht. Der genaue Sachschaden lässt sich bislang noch nicht beziffern.

Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253/8026-0 zu melden.

