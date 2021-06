Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit schwerverletzter E-Bike-Fahrerin

Zweibrücken (ots)

Zeit: 09.06.2021, 10:10 Uhr Ort: Zweibrücken, Am Rechacker SV: Eine 76-jährige E-Bike-Fahrerin, die die Straße "Am Rechacker" in Richtung Lothringer Straße befuhr, verlor kurz vor dem Einmündungsbereich - nach eigenen Angaben ohne Fremdeinwirkung - die Kontrolle über ihr Fahrrad und kam zu Sturz. Dabei zog sie sich u. a. eine schwere Beckenverletzung zu und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Am E-Bike entstand Sachschaden von ca. 200 EUR. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell