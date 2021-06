Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Tageswohnungseinbrüche im gleichen Mehrfamilienhaus

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, zwischen 09:30 und 12:30 Uhr, wurde in der Bitscher Straße 93 in zwei Wohnungen eingebrochen. Im ersten Fall wurde der Schließzylinder der Wohnungsabschlusstür gezogen. In der Wohnung wurden alle Schränke durchwühlt. Hier wurden eine Kreditkarte, zwei Silberohrringe und ein perlenförmiger Halskettenanhänger im Gesamtwert von 100 Euro gestohlen.

Im zweiten Fall scheiterte das Ziehen des Schließzylinders an der Wohnungstür, woraufhin diese eingetreten wurde. Auch hier wurden alle Schränke durchwühlt. Diebesgut war eine höhere Bargeldsumme, ein Flacon Frauen Parfum "Coco-Chanel" und ein paar Sportschuhe "Nike Air Boost" in weiß und Größe 38.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

