Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werpeloh - Einbruch in Kellerräume einer Tagesbildungsstätte

Werpeloh (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag bis Montag in den Kellerräumen einer Tagesbildungsstätte in der Hauptstraße ein und entwendeten eine Geldkassette. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

