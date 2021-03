Polizei Hamburg

POL-HH: 210330-2. Tödlicher Verkehrsunfall in Hamburg-Neugraben-Fischbek

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 29.03.2021, 17:00 Uhr; Unfallort: Hamburg-Neugraben-Fischbek, Süderelbebogen

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist gestern Nachmittag ein 61-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Ein zunächst geflüchteter Autofahrer konnte noch am Abend ermittelt werden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Motorrad den Süderelbebogen in Richtung Neuwiedenthaler Straße. Neben ihm befand sich auf gleicher Höhe ein Autofahrer in einem Nissan. Der Süderelbebogen wird zunächst mit zwei Fahrbahnen geführt, die sich jedoch in Richtung der Neuwiedenthaler Straße zu einer verjüngen. An dieser Zusammenführung geriet der Motorradfahrer aus noch ungeklärter Ursache plötzlich ins Schleudern und stürzte, seine Yamaha rutschte noch mehrere Meter weiter über die Straße.

Durch den Aufprall erlitt der Fahrer des Motorrads lebensgefährliche Verletzungen. Trotz Erster Hilfe und sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch Passanten und andere Verkehrsteilnehmer sowie der eintreffenden Polizeibeamten und eines angeforderten Notarztes verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle.

Der Fahrer des Nissan hielt kurz an, entfernte sich jedoch anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Spezialisten des Verkehrsunfalldienstes Süd übernahmen die Ermittlungen. Außerdem wurde ein Sachverständiger zur Rekonstruktion des Unfalls hinzugezogen und ein 3D-Laserscanner eingesetzt. Der Polizeihubschrauber Libelle fertigte aus der Luft Fotos von der Unfallstelle.

Im Zuge der Ermittlungen meldete sich am Abend ein Autofahrer bei den Ermittlern der VD 4, der auch als Ersthelfer zum Unfallzeitpunkt vor Ort war und übergab ihnen privates Videomaterial. Dieses wurde als Beweismittel sichergestellt und noch am Abend ausgewertet. Danach ergaben sich Hinweise darauf, dass der Nissan-Fahrer und der Motorradfahrer mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit und annähernd parallel in die Fahrbahnverjüngung einfuhren. Ob eine mögliche Berührung der Fahrzeuge ursächlich für den Sturz des Motorradfahrers ist, kann derzeit nicht eindeutig geklärt werden.

Durch die Videoaufzeichnungen ließ sich auch das Kennzeichen des Nissan feststellen. Der Halter wurde anschließend an seiner Adresse aufgesucht und ihm wurde der Tatvorwurf eröffnet. Bei ihm handelt es sich um eine 66-jährigen Mann deutscher Staatsangehörigkeit. Außerdem wurde sein Auto als Beweismittel sichergestellt und zum Verwahrplatz der Polizei gebracht.

Die Yamaha des Verunglückten wurde ebenfalls als Beweismittel sichergestellt und für weitere Untersuchungen zum Verwahrplatz der Polizei gebracht.

Mehrere Augenzeugen und Ersthelfer wurden vor Ort durch das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) betreut.

Der Süderelbebogen war bis zum Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen zwischen der Neuwiedenthaler Straße und dem Ackerweg bis 22:37 Uhr gesperrt.

Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes dauern an.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell