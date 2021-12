Polizei Duisburg

POL-DU: Innenstadt: Polizei bei Versammlungen am 3. Advent im Einsatz

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg ist am 3. Advent (Sonntag, 12. Dezember) ab der Mittagszeit bei Versammlungen in der Duisburger Innenstadt unter anderem mit Kräften der Einsatzhundertschaft, Diensthunden und Verkehrspolizisten im Großeinsatz.

"PEGIDA" hat eine Demonstration mit einer Auftaktkundgebung am Bahnhofsvorplatz (Portsmouthplatz) angemeldet. Zusätzlich wurden durch mehrere Organisationen oder Einzelpersonen Gegendemonstrationen in der Innenstadt angezeigt.

Einsatzleiter Stephan Ottens weist in diesem Zusammenhang auf eine Besonderheit hin: "Am Vorplatz des Bahnhofs befindet sich am Haupteingang eine Corona-Teststation und in der Nähe zwei Corona-Impfstellen. Uns ist wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger möglichst ungehindert diese Orte aufsuchen können. Wir halten die Zuwege frei und empfehlen eine Anreise aus Richtung des Medienhauses an der Verknüpfungshalle." Im Umfeld der Impf- und Teststellen werden auf dem Bahnhofvorplatz Kommunikationsteams der Polizei als direkte Ansprechpartner vor Ort sein.

Im Umfeld der Kundgebungen und Aufzüge kann es kommenden Sonntag ab 12 Uhr zu Beeinträchtigungen des Fahrzeug- und Fußgängerverkehrs sowie des öffentlichen Personennahverkehrs kommen. Mit einem lageangepassten Konzept werden Verkehrsteilnehmer rechtzeitig um gesperrte Bereiche geleitet. Gleichwohl muss in der Nähe der Versammlungsorte mit Staus, Wartezeiten und Umleitungen gerechnet werden. Hiervon wird auch die Autobahn A 59 betroffen sein. Autofahrern, die aus dem Duisburger Norden kommen und über die A 59 in die Innenstadt fahren wollen, wird empfohlen, die Anschlussstelle "Duissern" zu benutzen, da die Abfahrt "Duisburg-Zentrum" ab 14 Uhr bis etwa 19 Uhr gesperrt wird. Wer die Abfahrt "Duisburg-Zentrum" aus dem Süden kommend benutzen möchte, wird nur nach rechts in Richtung Koloniestraße abbiegen können.

Mit einer Beeinträchtigung des Weihnachtsmarktes ist nicht zu rechnen. Allerdings können sich im Einsatzverlauf vorübergehend Sperrbereiche ausdehnen oder verschieben - davon können auch Zufahrtsmöglichkeiten zum Weihnachtsmarkt betroffen sein.

Aktuelle Informationen zu möglichen Einschränkungen gibt es am 12. Dezember auf dem Twitter-Kanal der Duisburger Polizei (@polizei_nrw_du) und im Internet (duisburg.polizei.nrw).

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell