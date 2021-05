Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Vermutlich aufgrund eines in die Speichen geratenen Astes stürzt ein 56jähriger Radfahrer.

Der 56jährige aus Mettmann befuhr gemeinsam mit einem Bekannten die Krickenbecker Allee in Richtung Schloßstraße. Vermutlich war dabei ein Ast in die Speichen des Hinterrades geraten und hatte das Hinterrad blockiert. Hierdurch stürzte der 56jährige über den Lenker seines Rades hinweg zu Boden und verletzte sich so schwer, dass er mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste./mikö (400)

