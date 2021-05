Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 14jähriger flüchtet nach Sachbeschädigung und verursacht Verkehrsunfall

Brüggen-Bracht (ots)

Ein 14jähriger Radfahrer war bei einer Sachbeschädigung erwischt worden, flüchtete und verursachte mit seinem Rad einen Verkehrsunfall.

Der 14jährige hatte gegen 18:40 h in Brüggen - Bracht an der Straße Boerholz auf einem angrenzenden Hof eine Sachbeschädigung begangen und war dabei erwischt worden. Er flüchtete daraufhin mit seinem Fahrrad, an dem sich keine Bremsen befanden. Hierbei fuhr er, offensichtlich ohne auf den PKW eines 23jährigen aus Brüggen zu achten, auf die Straße Boerholz. Der 23jährige konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn,sprang aber, obwohl am Kopf verletzt wieder auf und wollte seine Flucht fortsetzen. Der 23jährige Brüggener konnte ihn nach kurzer Verfolgung anhalten und bis zum Eintreffen des Rettungswagens und der Polizei festhalten. Der 14jährige musste mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden./mikö (399)

