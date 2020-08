Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei trifft auf Schmierfinken

Magdeburg (ots)

Bereits am 19. August 2020, gegen 22:30 Uhr stellte die Bundespolizei am Magdeburger Hauptbahnhof einen Schmierfinken, der auch wegen Bedrohung, Erschleichens von Leistungen und Drogenbesitzes auffiel. Die Beamten erhielten von einem Zugbegleiter die Auskunft, dass sich in seinem Zug ein Mann aufgehalten hatte, der durch aggressives Verhalten auf der Fahrt von Braunschweig nach Magdeburg aufgefallen war. In der noch am Bahnsteig stehenden Bahn, trafen sie dann auch auf den besagten 37-Jährigen, der gerade dabei war, mit einem Eddingstift die Seitenwände im Inneren des Zuges zu beschmieren. Sofort wurde diese Handlung unterbunden. Zudem stellte sich heraus, dass er für die zurückgelegte Zugfahrt keinen Fahrausweis besaß. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen, konnte der Mann seinen Weg weiter fortsetzen. Nur eine halbe Stunde später, erhielt die Bundespolizei Kenntnis über eine Bedrohung auf dem Bahnsteig 7. Hier trafen sie wieder auf den zuvor entlassenen 37-Jährigen. Dieses Mal drohte er einem 21-jährigen Reisenden damit, dass er ihn mit einer Schreckschusswaffe umbringen wolle und ihn abstechen wolle. Zugleich bewarf er ihn mit einer Plastikflasche. Sofort wurde er wieder gestellt. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten keine gefährlichen Gegenstände, jedoch einen weiteren Eddingstift und eine geringe Menge Betäubungsmittel. Beides wurde sichergestellt. Der 37-Jährige wird sich nun wegen Bedrohung, Sachbeschädigung, gefährlicher Körperverletzung und Erschleichens von Leistungen verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391 56549-504

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell