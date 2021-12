Polizei Duisburg

POL-DU: Köln/Duisburg: Taxi landet im Rhein - Fahrer gerettet

Duisburg (ots)

Ein Taxi-Fahrer hat am Mittwochnachmittag (8. Dezember, 17:15 Uhr) offenbar Gas und Bremse verwechselt und landete mit seinem Wagen linksrheinisch im Fluss in der Nähe der Zoobrücke (Elsa-Brändstrom-Straße, Neustadt-Nord). Der 68-Jährige konnte sich selber aus seinem VW Passat befreien und eine Rettungsleine greifen, die ihm eine Kölner Streifenwagenbesatzung zugeworfen hatte. Mit vereinten Kräften zogen ihn die Beamten an Land. Ein Rettungswagen brachte den unterkühlten Taxi-Fahrer zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Sein Wagen ging allerdings unter. Die Wasserschutzpolizei suchte gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr, die ein Sonargerät an Bord eines Schlauchbootes hatte, erfolglos nach dem versunkenen Auto. Um es schlussendlich zu bergen setzt das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Köln am Donnerstag (9. Dezember) die Suche nach dem Taxi fort.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell