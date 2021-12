Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Polizei schnappt jugendliche Parfümdiebe

Duisburg (ots)

Aufmerksame Zeugen haben am späten Mittwochabend (8. Dezember, 23:15 Uhr) drei Jugendliche bei einem Einbruch in eine Parfümerie auf der Jägerstraße beobachtet. Die alarmierten Polizisten konnten die Verdächtigen dank einer guten Personenbeschreibung in Tatortnähe schnappen. Bei den 14- bis 15-Jährigen fanden die Beamten die gestohlenen Parfümflaschen und stellten sie sicher. Mit Streifenwagen ging es für das Trio zunächst zur Polizeiwache. Anschließend wurden sie den Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizisten erstatteten eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell