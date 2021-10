Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Auffahrunfall

Ein 24-jähriger VW-Fahrer wollte am Mittwochmorgen gegen 06:30 Uhr von der Goethestraße in die Ellwanger Straße abbiegen. Dabei erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 29-jähriger Seat-Fahrer verkehrsbedingt abbremste. Der 24-Jährige fuhr auf den Seat auf, wobei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro entstand.

Schrozberg: Zwei Personen bei Unfall verletzt

Am Mittwochnachmittag gegen 13 Uhr befuhr eine 53-jährige Mercedes-Fahrerin einen Gemeindeverbindungsweg von Bovenzenweiler in Richtung Heimberg. Als sie die L1026 überqueren wollte, übersah sie eine 43-jährige VW-Fahrerin, welche die L1026 von Untereichenrot in Richtung Kreuzfeld befuhr. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch die 53-jährige nach links abgewiesen wurde und in einen dortigen Acker fuhr, dort kippte ihr Fahrzeug um und blieb auf der Seite liegen. Durch den Crash zog sich die 43-jährige Frau schwere Verletzungen zu, die Fahrerin des Mercedes wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell