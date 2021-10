Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Außenstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen Mutter des ausgesetzten Säuglings festgenommen

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Außenstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen

Mutter des ausgesetzten Säuglings festgenommen

Am Dienstagvormittag stellte sich die Mutter des am 07.09.2021 ausgesetzten Säuglings beim Kriminalkommissariat in Schwäbisch Hall. Die 21-jährige Frau wurde am heutigen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Außenstelle Schwäbisch Hall einem Haftrichter beim Amtsgericht Schwäbisch Hall vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug, weshalb die Kindsmutter in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell