POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kindsmutter in Kroatien nach Hinweisen festgenommen und aufgrund Europäischen Haftbefehls nach Deutschland überstellt

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Außenstelle Schwäbisch Hall, des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg und des Polizeipräsidiums Aalen

Die Mutter des Kindes, gegen die ein Europäischer Haftbefehl wegen Kindesentziehung vorlag, konnte in Kroatien durch die dortige Polizei am 22.09.2021 festgenommen werden. Die 48-Jährige wurde nunmehr am vergangenen Freitag durch Kräfte der Zielfahndung des Landeskriminalamts Baden-Württemberg nach Deutschland überführt, wo sie noch am selben Tag dem nächstgelegenen Haftrichter beim Amtsgerichts Kirchheim unter Teck vorgeführt wurde. Dieser setzte den Haftbefehl des Landgerichts Heilbronn in Vollzug. Die 48-Jährige wurde sodann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Das Kind, das bereits am 01.10.2021 unter Mitwirkung von Kräften der Zielfahndung nach Deutschland geholt wurde, befindet sich mittlerweile in der Obhut des Jugendamtes.

