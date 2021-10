Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gefährliches Überholen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kernen im Remstal: Vorfahrt missachtet

Eine 48-jährige Fahrerin eines VW Touran fuhr am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr in der Karlstraße in einen Kreisverkehr ein. Sie übersah hierbei eine im Kreisel fahrende Hyundai-Fahrerin und stieß mit deren Pkw zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Die Insassinnen blieben unverletzt.

Großerlach/Mainhadt: Gefährlich überholt

Auf der B 14 an der Rottalsenke zwischen Mainhardt und Großerlach eignete sich am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr ein gefährliches Überholmanöver. Ein noch unbekannter Autofahrer, der vermutlich mit einem Porsche in Richtung Mainhardt unterwegs war, überholte trotz Gegenverkehr. Der entgegengekommene Fahrer eines VW-Busses wurde dabei erheblich gefährdet. Die Polizei Mainhardt hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bittet nun zur Klärung des Vorfalls und zur Ermittlung des Überholers um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07903/940014 entgegengenommen werden.

Berglen: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Ein 57 Jahre alter Radfahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr die L 1140 von Rohrbronn kommend in Richtung Hößlinswart. In einer Linkskurve kurz vor Hößlinswart kam er auf der regennassen Fahrbahn alleinbeteiligt zu Fall. Hierbei zog sich der Radfahrer trotz Schutzhelm schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

