POL-AA: Ostalbkreis: Geparkten PKW beschädigt und unverschämten Zettel angebracht - Verkehrszeichen und Leitpfosten beschädigt - Bäume umgesägt - Sonstiges

Aalen: Geparkten PKW beschädigt und unverschämten Zettel angebracht

Am Dienstag zwischen 11:05 Uhr und 11:20 Uhr wurde in der Karlstraße, auf dem Kundenparkplatz eines Drogeriemarktes, ein dort geparkter Opel Astra im Bereich der hinteren Beifahrerseite beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. An der Windschutzscheibe des Opel wurde vom Unfallverursacher ein Zettel angebracht, auf welchem stand: "SCHEISSE GEPARKT!" und "Entschuldigung für den Kratzer". Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960

Westhausen: Aufgefahren

Am Dienstag gegen 06:30 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der B29 auf Höhe Immenhofen. Ein 39-jähriger Lenker eines VW Lupo erkannte in Folge Unaufmerksamkeit einen stehenden Smart eines 30-Jährigen und fuhr auf. Hierbei wurde der Smart-Lenker verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Lorch: Unfall im Kreisverkehr

Am Montag gegen 17:30 Uhr kam es zu einem Unfall in der Poststraße. Eine 46-jährige Lenkerin eines BMW missachtete hierbei die Vorfahrt einer bereits im Kreisverkehr fahrenden 40-jährigen VW Golf-Lenkerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Böbingen: Verkehrszeichen und Leitpfosten beschädigt

Vermutlich zu Fuß muss zwischen Sonntag und Montag eine Person auf der Landstraße 1162 unterwegs gewesen sein, welcher an der Straße entlang sämtliche Leitpfosten und Verkehrszeichen aus der Verankerung riss und diese auf einen angrenzenden Acker warf. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776

Mutlangen: Bäume umgesägt

Am Samstag zwischen 1 Uhr und 2 Uhr konnten etwa 8 - 10 Jugendliche im Alter von etwa 17-25 Jahren beobachtet werden, im Bereich Feldstraße / Weidenweg einen Baum umsägten. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Zwischen Freitag, 15 Uhr und Samstag, 15 Uhr wurde auf dem Gelände der Hornbergschule in der Forststraße ebenfalls ein Baum umgesägt. Hier wird der Schaden auf etwa 3000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580

