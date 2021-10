Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fichtenau: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Sonntag 23:45 Uhr und Montag 00:15 Uhr einen geparkten BMW auf dem Parkplatz eines Hotels in der Grenzstraße. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Rosengarten: Pkw nach Unfall zurückgelassen

Am Montagnacht gegen 23:55 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass es auf der B19 auf Höhe des Luckenbacher Sees in Richtung Uttenhofen zu einem Verkehrsunfall kam. Ein Verkehrsteilnehmer kam mit seinem BMW vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte zunächst ein Verkehrszeichen ehe er in einem Feld zum Stehen kam. Anschließend flüchtete der Verkehrsteilnehmer und ließ sein Fahrzeug an der Unfallstelle zurück. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 20 500 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Bühlertann: Wer saß zum Unfallzeitpunkt am Steuer- Polizei bittet um Zeugenhinweise

Auf der K2626 bei Bühlertann kam es am Montagabend gegen 21 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug kam zwischen Holenstein und Kottspiel nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto war mit zwei Personen besetzt, wobei ein 15-jähriges Mädchen sich beim Unfall leicht verletzte, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zum aktuellen Zeitpunkt ist abschließend nicht geklärt, ob das 15-jährige Mädchen oder ihr 19-jähriger Begleiter zum Unfallzeitpunkt am Steuer des nicht zugelassenen Ford saß. Die Polizei Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen übernommen und bittet insbesondere auch zur Fahrereigenschaft um Zeugenhinweise, die unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegengenommen werden.

Schwäbisch Hall: Auf Pkw aufgefahren

Ein 20-jähriger Motorradfahrer befuhr am Montagnachmittag gegen 17 Uhr die Steinbacher Straße. Dabei erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 21-jähriger Seat-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Der 20-Jährige fuhr auf den Seat auf und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4500 Euro.

Gaildorf: Zwei Personen nach Unfall an Fußgängerüberweg leicht verletzt

Eine 62-jährige VW-Fahrerin fuhr am Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr von der Kanzleistraße kommend an einen Fußgängerüberweg in der Fraschstraße heran. Dabei übersah sie zwei Fußgängerinnen im Alter von 36 Jahren und 59 Jahren und fuhr diese an. Die beiden Frauen trugen durch den Unfall leichte Verletzungen davon.

Kirchberg an der Jagst: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr war ein 40-jähriger Lkw-Fahrer auf der Autobahn A6 von Mannheim in Richtung Nürnberg unterwegs. Als er vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, erkannte er zu spät, dass ein 23-jähriger Audi-Fahrer bereits auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 18 500 Euro entstand.

