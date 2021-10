Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Hubwagen kippt um und verletzt Mann schwer - Auffahrunfall auf der Autobahn - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Leinzell: Fußgänger von PKW erfasst

Am Montag gegen 17:20 Uhr befuhr eine 72-jährige Opel-Fahrerin die Gmünder Straße in Fahrtrichtung Göggingen. Hierbei erkannte sie zu spät einen 81-jährigen Fußgänger, welcher die Straße von rechts nach links überqueren wollte und fuhr diesen mit geringer Geschwindigkeit an. Der Senior kam daraufhin vor dem PKW zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Montag gegen 20:30 Uhr befuhr eine 31-jährige Ford-Lenkerin die Kreisstraße 3268 von Wetzgau in Richtung Großdeinbach. In der Wetzgauer straße kam die Fahrerin mit ihrem PKW aufgrund Alkoholbeeinflussung zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte eine Mauer. Im Anschluss steuerte die Fahrerin dagegen, woraufhin sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit einem Verkehrszeichen und einem Baum kollidierte. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2750 Euro geschätzt. Nachdem bei der Unfallaufnahme eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden konnte, wurde eine Atemalkoholüberprüfung durchgeführt. Nachdem diese einen Wert von fast 3 Promille ergab, wurde in einem Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Schwäbisch Gmünd: Geparkten PKW beschädigt

Am Sonntag gegen 23 Uhr stellte ein 30-Jähriger seine Mercedes Benz C-Klasse in der Eutighofer Straße ab. Als er am Montagmorgen gegen 10 Uhr an sein Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass dieses im hinteren linken Bereich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Westhausen: Auffahrunfall auf der Autobahn - schwer verletzt

Am Montag gegen 14:45 Uhr fuhr ein 68-Jähriger auf der BAB 7, zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Ellwangen, mit seinem MAN Sattelzug im Stop-and-go Verkehr auf einen vorausfahrenden Mercedes-Benz Sattelzug eines 56-Jährigen auf. Durch umherfliegende Trümmerteile wurden zudem zwei PKW, die auf der linken Spur fuhren, erheblich beschädigt. Der 68-jährige LKW-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der MAN Sattelzug und ein PKW Mercedes mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn nach dem Unfall intensiv gereinigt werden.

Schwäbisch Gmünd: Hubwagen kippt um und verletzt Mann schwer

Am Montag um 12:45 Uhr bediente eine 49-Jährige auf einem Firmenparkplatz in der Porschestraße einen batteriebetriebenen Hubwagen. Auf der Abfahrt von einer Laderampe verlor sie die Kontrolle über die "Ameise", welche am Ende der steil abfallenden Laderampe umkippte und auf einen dort befindlichen 47-jährigen Mann stürzte. Dieser wurde dabei schwer verletzt und musste in eine Spezialklinik verbracht werden.

