Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots)

Korb: Unfallflucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen nach einer Unfallflucht zwischen Sonntag, 23 Uhr und Montag, 11:30 Uhr in der Steinstraße. Ein bisher unbekannter Autofahrer fuhr aus einer Grundstückszufahrt auf die Straße und streifte hierbei einen Holzzaun. Teile des Holzzauns wurden anschließend gegen einen dort geparkten Opel Corsa gedrückt. Der Schaden am Opel und am Zaun beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Verursacher werden telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Diebstahl aus Pkw

Am Montagabend in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 22 Uhr wurde durch bislang unbekannte Diebe eine Scheibe eines Mercedes, der in der Mayenner Straße abgestellt war, eingeworfen und der darin befindliche Geldbeutel entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell