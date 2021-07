Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zeugen nach Einbruch in Buxtehuder Imbiss gesucht

Stade (ots)

Bereits am 04.05.2021 kam es in Buxtehude, in der Straße "An der Rennbahn", zu einem Einbruch in den dortigen Imbiss. Aufgrund der vorhandenen Videoüberwachungsanlage kann die Tatzeit auf ca. 01:30 Uhr bestimmt werden.

Die bislang unbekannten Täter traten ein rückwärtiges Fenster ein und gelangten so in das Objekt. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Stehlgut und verließen den Imbiss wieder durch ein Fenster auf der Vorderseite.

Da die Täter eine große Anzahl an Lebensmitteln entwendeten, ist davon auszugehen, dass sie für den Abtransport entweder ein Fahrzeug nutzten oder das Stehlgut in der Nähe vom Tatort versteckten.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 04161-6470 beim Polizeikommissariat Buxtehude zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell