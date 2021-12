Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Beim Gassi gehen attackiert - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Zwei Jugendliche haben am Dienstagabend (7. Dezember, 19:45 Uhr) eine 62-Jährige attackiert und versucht auszurauben. Die Frau ist am Hochfelder Marktplatz (Fröbelstraße/Trautenaustraße) Gassi gegangen, als plötzlich einer der jungen Männer lautstark den Hund ablenkte, während der andere in ihre Tasche griff. Ein 49-jähriger Passant, der die Frau schreien hörte, eilte ihr zur Hilfe.

Die beiden Unbekannten flüchteten ohne Beute gemeinsam mit zwei jungen, korpulenten Frauen in unbekannte Richtung. Alle vier werden auf 12 bis 15 Jahre geschätzt. Das Kriminalkommissariat 13 sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

