Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Beim Linksabbiegen mit Straßenbahn kollidiert

Duisburg (ots)

Ein Autofahrer wollte am Dienstagabend (7. Dezember, 20 Uhr) trotz durchgezogener Linie auf der Weseler Straße wenden, um in eine freie Parklücke zu fahren. Er übersah die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn der Linie 903 und kollidierte mit dieser. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Ford. Der 38-Jährige sowie die Fahrgäste in der Bahn blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell