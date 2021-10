Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn kollidiert

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein 35 Jahre alter VW-Fahrer ist am Dienstag (26.10.2021) auf der Kreuzung Laustraße/ Kremmlerstraße mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Der 35-Jährige war gegen 16.50 Uhr in der Kremmlerstraße in Richtung Laustraße unterwegs und wollte offenbar an der Kreuzung Laustraße/Kremmlerstraße nach rechts in Richtung Rembrandtstraße abbiegen. Dabei missachtete er mutmaßlich das Rotlicht der Ampel und kollidierte mit einer Stadtbahn der Linie U8, die in der Rembrandtstraße in Richtung Laustraße unterwegs war. Der 48-jährige Bahnfahrer, die Fahrgäste, sowie der Autofahrer blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von rund 16.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Einschränkungen im Bahnverkehr bis etwa 17.45 Uhr.

